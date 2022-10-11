В Европарламенте назвали ошибку ЕС в выстраивании газовой политики

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер назвал ошибку ЕС в выстраивании газовой политики. Об этом пишет издание Waz.

Вебер заявил, что из-за разобщенной политики Евросоюза по газу цены на энергоносители не снижаются. Чтобы решить проблему роста цен, по его словам, необходимо сформировать торговое сообщество.

«Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество <...> ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы взамен значительно снизить текущие цены», — пояснил Вебер.

Также он уверен, что нельзя допускать увеличения потребления газа из-за снижения цен.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр говорил, что Европа не должна допустить ситуации, при которой она будет ослаблена, а США займут господствующее положение в сфере экономики из-за конфликта на Украине.