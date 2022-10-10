ТАСС: министр энергетики Турции Донмез отправится в Россию для обсуждения поставок газа

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Глава министерства природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез отправится 11 октября в Россию для обсуждения вопросов поставок газа в республику, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минэнерго страны.

«Завтра господин министр отправится в Россию, в ходе визита состоится ряд контактов по различным темам энергетики, в особенности по вопросам поставок газа», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что встречи состоятся с высокопоставленными официальными лицами. По его словам, также ожидается участие министра в Российской энергетической неделе.

Ранее сообщалось, что Турция продлила действующие контракты с поставщиками газа и подписала новые по сжиженному газу (СПГ) ради преодоления экономического кризиса.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна полностью подготовлена к зимнему периоду.

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