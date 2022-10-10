Швейцарский суд обязал Россию перечислить $2,63 млрд бывшей структуре ЮКОСа

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Sergei Karpukhin/Reuters

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал Москву выплатить $2,63 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl. Об этом сообщает агентство AFP.

В июле 2021 года Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил Yukos Capital компенсацию $5 млрд c учетом процентов и судебных издержек. Однако в августе Россия обвинила компанию в рассекречивании решения суда, поскольку это было нарушением конфиденциальности разбирательства. В итоге Федеральный суд Швейцарии не принял во внимание этот аргумент, отклонив требование Москвы.

Судебное разбирательство началось в 2013 году по инициативе Yukos Capital. Компания требовала от России компенсации в размере $13 млрд. Причиной стало банкротство и ликвидация ЮКОСа по решениям российских властей. Из-за этого компания не смогла погасить займы, выданные Yukos Capital.

Адресатами займов выступали предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз». Однако по мнению российских властей, эти денежные средства использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

При этом разбирательства по делу ЮКОСа проходили не только в Европе. 14 апреля 2022 года Федеральный суд американского столичного округа Колумбия отказался удовлетворить ходатайство России о приостановке дела, в рамках которого экс-акционеры ликвидированной компании пытаются взыскать с России $50 млрд. В то же время Москва настаивала на приостановке разбирательства до вынесения апелляционным судом Амстердама решения в рамках параллельного процесса по делу ЮКОСа.

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