Число обанкротившихся компаний в Германии выросло на треть из-за энергокризиса

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Количество обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом. Причиной тенденции стало усиление энергетического кризиса и рост цен на ископаемые природные ресурсы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института исследования экономики имени Лейбница (IWH).

С момента начала энергокризиса в Германии пострадали в общей сложности 760 компаний. При этом августовский прогноз IWH предполагал увеличение обанкротившихся предприятий лишь на 25%. Таким образом, специалисты исследовательского института ухудшили свои ожидания касательно последствий кризиса для рынка страны.

В то же время тенденция роста числа финансовых трудностей среди германских компаний в конце осени будет только расти, утверждают в IWH. По их прогнозам, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Однако среднегодовые показатели будут несколько ниже — увеличение корпоративной неплатежеспособности год к году составит 12-14%.

10 октября агентство Reuters узнало о предложении экспертной комиссии Германии правительству страны ввести двухэтапный план по сдерживанию роста цен на природный газ. Мера предполагает выплаты пособий домохозяйствам и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, весной 2023 года предполагается, что около 80% от потребления газа будет оплачиваться по субсидированной цене, а 20% — по стоимости топлива на рынке. Стоимость реализации плана аналитики оценили в €40 млрд.

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