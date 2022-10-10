Молдавия сократила потребление газа на 37,8% по итогам сентября

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года из-за усиления энергетического кризиса в республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Объем потребления природного газа в сентябре текущего года (в Молдавии — «Газета.Ru») составил 27,4 миллионов кубических метров, что на 37,8% ниже показателей того же периода 2021 года», — заявил Чебан.

По его словам, уровень потребления газа в стране по итогам первого осеннего месяца увеличился по сравнению с данными за август на 1,4 млн кубометров.

2 августа вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о планах властей страны сократить потребление газа в зимний отопительный сезон минимум на 15%. Это произойдет, если «Газпром» сократит объем поставок в республику. При этом в Молдавии рассматриваются все возможные сценарии по импорту российского газа предстоящей зимой — сокращение на 30%, 50% или даже на 100%.

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