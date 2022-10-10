Глава Евросовета Мишель: ЕС нужно заняться созданием истинного энергетического союза

Глава Евросовета Шарль Мишель завил, что Евросоюзу необходимо срочно заняться формированием настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, передает РИА «Новости».

«Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба», — пояснил свою точку зрения Мишель.

Он уточнил, что страны должны быть готовыми столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС.

По словам главы Евросовета, устойчивый энергетический союз не может появиться «волшебным образом» из 27 национальных энергетических наборов, «мы должны сделать их совместимыми». Он отметил. что это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами.

Он добавил, что Евросоюзу будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для подобного союза.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в ближайшее время ЕК представит предложения по закупкам газа на 2023-2024 года.