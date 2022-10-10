Глава Евросовета Мишель: ЕС нужно заняться созданием истинного энергетического союза

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Глава Евросовета Шарль Мишель завил, что Евросоюзу необходимо срочно заняться формированием настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, передает РИА «Новости».

«Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба», — пояснил свою точку зрения Мишель.

Он уточнил, что страны должны быть готовыми столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС.

По словам главы Евросовета, устойчивый энергетический союз не может появиться «волшебным образом» из 27 национальных энергетических наборов, «мы должны сделать их совместимыми». Он отметил. что это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами.

Он добавил, что Евросоюзу будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для подобного союза.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в ближайшее время ЕК представит предложения по закупкам газа на 2023-2024 года.

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