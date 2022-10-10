Минфин готов рассмотреть возможность либерализации ввоза в Россию наличной валюты

Ввоз в Россию иностранной валюты, включая доллары и евро, а также действующие в настоящее время ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита. Слова директора департамента финансовой политики Министерства финансов (Минфина) Ивана Чебескова приводит ТАСС.

«Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по $10 тыс., этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать», — заявил Чебесков во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, ведомство «всячески» поддерживает предложения по либерализации ввоза в Россию зарубежной валюты. Однако вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.

3 октября Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур, которые позволят установить официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю. Новый механизм будет предполагать включение альтернативных источников данных, в том числе банковскую отчетность и цифровую платформу внебиржевых торгов.