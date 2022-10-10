Enagas: Россия заняла третье место по объему поставок сжиженного газа в Испанию

Россия резко нарастила объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по итогам сентября 2022 года. В первый осенний месяц Москва отправила в королевство 5,35 тыс. ГВтч СПГ, или около 507,8 млн кубов топлива, сообщается в ежемесячном отчете национальная энергетическая компания Enagas.

На долю российских поставок СПГ в Испанию пришлось 15,2% от суммарного импорта топлива европейской страны. Лидером стал Алжир, который отправил Мадриду 25,4% от объемов общего газового импорта королевства. На втором месте оказались США (17,1%), говорится в докладе.

В сентябре 2021 года Испания не закупала сжиженный газ из России. В общей сложности по итогам первого месяца осени королевство закупило меньший объем газа в сравнении с показателями сентября 2021-го, утверждается в отчете.

В конце августа агентство EFE написало, что испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа. Организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий. Однако 29 сентября вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила, что правительство страны не собирается ограничивать включение рождественской иллюминации в рамках мер по энергосбережению.