Spiegel: генпрокуратура ФРГ начала расследование взрывов на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура Германии начала расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Уточняется, что прокуратура ФРГ «возбудила предварительное производство в отношении неизвестных лиц» по факту нападения на три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Расследование предполагаемой преднамеренной организации взрывов проводится с понедельника, 10 октября.

Ранее сообщалось, что полиция Германии совместно с военно-морскими силами ФРГ приступила к выяснению обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россию не допускают к расследованию.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала повреждения газопроводов беспрецедентными.