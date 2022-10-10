Spiegel: генпрокуратура ФРГ начала расследование взрывов на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Генеральная прокуратура Германии начала расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Уточняется, что прокуратура ФРГ «возбудила предварительное производство в отношении неизвестных лиц» по факту нападения на три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Расследование предполагаемой преднамеренной организации взрывов проводится с понедельника, 10 октября.

Ранее сообщалось, что полиция Германии совместно с военно-морскими силами ФРГ приступила к выяснению обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россию не допускают к расследованию.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала повреждения газопроводов беспрецедентными.

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