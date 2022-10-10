Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии в 2023 году

В 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время общие потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026-му достигнут $4 трлн, приводят слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой «РИА Новости».

«Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян», — заявила Георгиева.

Ее мнение в ходе выступления на совместном семинаре разделил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпасс. По его словам, риски глобальной рецессии из-за энергетического и финансового кризиса в следующем году должны увеличиться.

6 октября Бывший глава минфина США Лоуренс Саммерс и сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда Масуд Ахмед заявили о значительном спаде глобальной экономики в 2023 году. По их словам, замедление темпов роста ведущих стран практически неизбежно. В частности, европейские государства пострадают от резкого увеличения цен на энергоресурсы.