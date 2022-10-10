Мишустин: мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами. Его цитирует ТАСС.

По словам Мишустина, , для представителей бизнеса предусмотрели и возможность более поздней подачи деклараций и другой отчетности. Также мобилизованные бизнесмены получат отсрочку на передачу дел и оформление доверенностей новому начальству — в пять дней. Предполагается также, что им разрешат оставаться собственниками бизнесов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В период участия в СВО заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок. При этом срок не должен превышать период военной службы.

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