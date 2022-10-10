Bloomberg: газопровод из Нигерии в Марокко поможет Европе справиться с энергокризисом

Строительство африканского газопровода, который соединит Нигерию с Марокко, будет стоить $20-25 млрд. Этот объект поможет нарастить поставки топлива в Европу и спасти регион от усиления энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

«Нигерия обладает крупнейшими доказанными запасами газа в Африке — около 200 триллионов кубических футов, большая часть которых не используется, сжигается в факелах или повторно закачивается в нефтяные скважины. Увеличение добычи газа в четыре раза в ближайшие четыре года вполне осуществимо», — говорится в материале.

Однако на строительство нового африканского трубопровода может уйти до 25 лет, предупреждают в марокканском государственном агентстве MAP. В то же время способствовать увеличению поставок топлива в Европу может строительство еще одного объекта, говорится в статье.

«Экспорт газа из Нигерии в настоящее время ограничен поставками Nigeria LNG Ltd., совместного предприятия NNPC и международных энергетических компаний, включая Shell Plc и Eni SpA <....> Но NNPC возродила давнее предложение об отдельном трансконтинентальном газопроводе, который пройдет около 4400 километров через пустыню Сахара в Алжир для дальнейшей транспортировки в Европу», — утверждает Bloomberg.

10 октября агентство Reuters узнало о предложении экспертной комиссии Германии правительству ФРГ ввести двухэтапный план, который поможет сдержать растущие цены на газ. Первый шаг предполагает госвыплаты домохозяйствам, малому и среднему бизнесу — пособия в размере счета за газ за месяц. Второй — начало действия предельных цен на топливо в стране. При этом около 80% от потребления газа будет оплачиваться по субсидированной цене, а 20% — по стоимости топлива на рынке.