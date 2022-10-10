Россия может перенаправить 25 миллионов тонн угля из Европы в Азию

Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с западного направления на восточное. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Как он указал в статье для журнала «Энергетическая политика», власти рассматривают возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а часть объёмов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в восточные порты и погранпереходы.

«Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна», — цитирует Новака Life.ru.