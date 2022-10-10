Мировые цены на пшеницу выросли почти на 5% на фоне угрозы экспорту украинского зерна

Мировые цены на пшеницу подскочили на 4,8% до $9,1925 за бушель, что стало самым большим приростом с начала октября. Эта тенденция была обусловлена опасений по поводу поставок зерна из России и с Украины по Черному морю, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи.

«Фьючерсы на пшеницу взлетели почти на целых 5% <....> Начало недели может быть очень нервным из-за риска усиления напряженности в Черноморском бассейне», — говорится в материале.

С начала 2022 года цены на пшеницу выросли уже на 19%. За первые девять месяцев также увеличились биржевые котировки кукурузы и сои — они выросли более чем на 1%.

С ужесточения конфликта на Украине перед международным рынком встает вопрос — согласятся ли Киев и Москва продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. Действие сделки истекает примерно через месяц, сообщается в статье.

7 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель генсека организации Мартин Гриффитс должен посетить на следующей неделе Москву для обсуждения продления сделки об экспорте зерна по Черному морю. Одной из тем переговоров должна стать возможность снятия препятствий на пути экспорта зерна и продовольствия из России.