Во Франции каждая третья заправка столкнулась с дефицитом топлива

Около 30 процентов автозаправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива, сообщает министерство энергетических преобразований Франции.

«Причина дефицита связана с блокировкой нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil», — сообщает ведомство.

Некоторые заправки закрылись, а на работающих — огромные очереди, передает НСН.

Автомобилисты часами сидят в машинах в надежде заправить бак. Приоритет отдается машинам скорой и пожарной службы.

Въезд на заправки контролирует полиция, которая не пускает авто с баком, заполненным больше, чем наполовину, сообщает Life.ru.

Забастовки начались еще в конце сентября этого года. Помимо увеличения зарплаты, сотрудники TotalEnergies требуют ее проиндексировать за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября. Компания ввела ее во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

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