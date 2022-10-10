Путин: Россию не допускают к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, в ходе совещания с Совбезом заявил о недопуске РФ к расследованию произошедшего на «Северных потоках».

«Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря», — цитирует Путина Общественная служба новостей.

Вместе с тем он заявил, что несмотря на это, «конечный бенефициар этого преступления» всем известен.

Газета «Взгляд» напоминает, что 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала беспрецедентными повреждения на «Северном потоке».

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