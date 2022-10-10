Вице-премьер Новак: Россия может перенаправить около 25 млн тонн угля с рынков Европы на Восток

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия может перенаправить порядка 25 млн тонн угля с рынков Европы в азиатские страны. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе, через порты Азово-Черноморского бассейна», — написал Новак.

По его словам, объем экспорта угля по Восточному полигону может вырасти до 216 млн тонн к 2030 году. При этом мощности восточных портов по перевалке угля должны увеличиться в 1,4-2,3 раза к 2031 году — на 55-211 млн тонн.

Уже к 2024 году провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2024 году должна составить 180 млн тонн. Это будет способствовать переориентированию сырьевых поставок России с Запада на Восток, заключил Новак.

10 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что госхолдинг РЖД планирует перенаправить на Восточный полигон максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью ради ускорения вывоза грузов. Мощности инновационного вагона оцениваются в 75 тонн угля, что на 5,5 млн тонн больше в сравнении со вместимостью типового. Всего на железнодорожной сети около 152 тыс. таких вагонов, 56% из которых задействованы на Восточном полигоне.

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