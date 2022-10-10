Reuters: в Германии предложили двухэтапный план по ограничению цен на газ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экспертная комиссия Германии порекомендовала правительству страны ввести двухэтапный план, который поможет сдержать растущие цены на газ. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект документа.

В публикации отметили, что вначале государство выплатит домохозяйствам, а также малому и среднему бизнесу пособие в размере счета за газ за месяц. Также власти возьмут на себя расходы за централизованное отопление.

Там также добавили, что во время второго этапа весной следующего года, в Германии начнут действовать предельные цены на топливо. При этом около 80% от потребления газа будет оплачиваться по субсидированной цене, а 20% — по стоимости топлива на рынке.

Аналитики посчитали, что стоимость первого этапа для Германии составит €5 млрд. Весь же проект обойдется в €35 млрд.

9 октября Focus Online сообщило, что большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса. В публикации указали, что в некоторых отраслях экономики Германии начинается паника из-за цен на энергию. При этом процесс производства практически на глазах становится невыгодным.

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