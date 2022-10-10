Reuters: в Германии предложили двухэтапный план по ограничению цен на газ

Экспертная комиссия Германии порекомендовала правительству страны ввести двухэтапный план, который поможет сдержать растущие цены на газ. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект документа.

В публикации отметили, что вначале государство выплатит домохозяйствам, а также малому и среднему бизнесу пособие в размере счета за газ за месяц. Также власти возьмут на себя расходы за централизованное отопление.

Там также добавили, что во время второго этапа весной следующего года, в Германии начнут действовать предельные цены на топливо. При этом около 80% от потребления газа будет оплачиваться по субсидированной цене, а 20% — по стоимости топлива на рынке.

Аналитики посчитали, что стоимость первого этапа для Германии составит €5 млрд. Весь же проект обойдется в €35 млрд.

9 октября Focus Online сообщило, что большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса. В публикации указали, что в некоторых отраслях экономики Германии начинается паника из-за цен на энергию. При этом процесс производства практически на глазах становится невыгодным.