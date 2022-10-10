Эрдоган заявил, что Европа из-за энергетического кризиса задается вопросом, как пережить зиму

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Markus Schreiber/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства Европы зимой будут бороться с трудностями на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, европейским странам стоит ждать проблем из-за вероятного ограничения поставок газа из РФ.

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» — подчеркнул Эрдоган.

Также глава турецкого государства добавил, что в Турции, в отличие от других стран, не ожидается проблем с энергоресурсами в зимний период.

Ранее стало известно, что Европа продолжила копить газ в хранилищах из-за мягкой погоды в регионе. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, терминалы СПГ в Европе в октябре работают с производительностью на уровне 61%.

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