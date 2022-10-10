Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию причин взрывов на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не позволяют принять участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря», — пояснил российский глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза.

По словам Путина, российской стороне хорошо известно, кто является бенефициаром данного преступления.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. При этом часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к утечкам газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».