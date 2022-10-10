Финляндия запустила общенациональную кампанию по сбережению энергии

Всеобщая энергосберегающая кампания Astetta alemmas («На градус ниже») стартовала в Финляндии с 10 октября. Она призвана обеспечить экономию энергии в повседневной жизни, сообщает ФАН.

Ключевая цель заключается в устойчивости энергосистемы и сдерживании цен на энергоносители. В долгосрочной перспективе власти планируют добиться общего снижения уровня потребления электричества. Для этого они хотят заставить практически 95% домохозяйств бережно расходовать энергию.

«Потребление энергии должно быть снижено, особенно в часы пик, то есть в будние дни с 8 до 10 утра и с 16 до 20 вечера», — уточняется в документе, размещённом на сайте Госсовета Финляндии.

Также наиболее эффективными мерами считаются снижение температуры в домах, умеренное пользование горячей водой и более плавное нажатие на педаль газа автомобиля при вождении.