Финляндия запустила общенациональную кампанию по сбережению энергии

Всеобщая энергосберегающая кампания Astetta alemmas («На градус ниже») стартовала в Финляндии с 10 октября. Она призвана обеспечить экономию энергии в повседневной жизни, сообщает ФАН.

Ключевая цель заключается в устойчивости энергосистемы и сдерживании цен на энергоносители. В долгосрочной перспективе власти планируют добиться общего снижения уровня потребления электричества. Для этого они хотят заставить практически 95% домохозяйств бережно расходовать энергию.

«Потребление энергии должно быть снижено, особенно в часы пик, то есть в будние дни с 8 до 10 утра и с 16 до 20 вечера», — уточняется в документе, размещённом на сайте Госсовета Финляндии.

Также наиболее эффективными мерами считаются снижение температуры в домах, умеренное пользование горячей водой и более плавное нажатие на педаль газа автомобиля при вождении.

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