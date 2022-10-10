Главы МИД Греции и Египта осудили соглашение о нефтегазовой разведке между ПНЕ Ливии и Турции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и его египетский коллега Самех Шукри осудили соглашение, подписанное утратившим легитимность Правительством национального единства (ПНЕ) Ливии с Турцией, о разведке нефти и газа.

Это произошло в ходе их совместной пресс-конференции в Каире, передает ФАН.

По словам дипломатов, ПНЕ не имеет права заключать международные соглашения.

Со своей стороны, Самех Шукри сообщил, что провел обширные переговоры со своим греческим коллегой. Отношения между Каиром и Афинами, подчеркнул чиновник, носят стратегический характер во всех смыслах этого слова.