Европа продолжила копить газ в хранилищах из-за мягкой погоды в регионе

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Matthias Rietschel/AP

Погодная ситуация в Европе в начале октября позволила европейским странам продолжить закачку топлива в подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные операторов.

Мягкая погода и меры по экономии газа могут отсрочить начало сезона отбора газа из хранилищ, который в Европе обычно начинается 20 октября. На фоне хорошей погоды своповая цена на газ понижалась до $855 за тысячу кубометров, при этом контракт с поставкой в понедельник сейчас составляет $971.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, терминалы СПГ в Европе в октябре работают с производительностью на уровне 61%, в то время как в августе и сентябре показатель был на уровне 59%. Кроме того, европейские страны продолжают закачивать газ в ПХГ. На 8 октября запасы составляют 90,95%.

Превысить порог наполняемости хранилищ в 80% смогли Австрия, Бельгия, Чехия, Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.

5 октября из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) стало известно, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг 90,12%. На данный момент в них находится 97 млрд кубометров газа. По сравнению с серединой сентября показатель вырос на 7,12 процентных пункта. Максимум в ПХГ Евросоюза можно вместить 107,7 млрд кубометров топлива.

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