В Минфине заявили об отсутствии рисков в санкциях против криптокошельков россиян

В Минфине не увидели проблем в запрете на обслуживание криптокошельков и счетов россиян, который был включен в новый пакет санкций. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение от пресс-службы ведомства.

В Минфине уверены, что ограничения практически не отразятся на инвесторах из России, так как сейчас офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран. Этому способствует технология DeFi, то есть децентрализованных финансов, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что санкции будут исполнять централизованные биржи, где необходимо подтверждать личность и гражданство. То есть речь идет о крупных игроках рынка, таких как Binance и FTX.

При этом в криптобиржах заявили, что планов по введению ограничений нет, а россиянам не стоит спешить выводить цифровые активы с площадок.

9 октября сетевое издание Rozetked сообщило, что платформа по обмену биткоинами LocalBitcoins уведомила российских пользователей о прекращении обслуживания их счетов. Отмечается, что россияне стали получать электронные письма от LocalBitcoins, в которых причиной прекращения обслуживания называют «общеевропейские санкции», введенные ЕС в отношении России.