Курс доллара поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября

Курс доллара поднялся до 62 руб. впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, передает ТАСС.

Доллар прибавлял 1,64% на 8.44 мск, а к 8.53 мск замедлился до 61,65 руб.

Евро же в 8.43 вырос до 60,41 руб., прибавив на 0,86%.

Ранее директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.

В ЦБ разработали несколько новых способов устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю. Эксперты полагают, что эти процедуры могут быть востребованы в случае прекращения биржевых торгов валютами «недружественных стран» из-за санкций.