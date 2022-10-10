Эрдоган: Европа столкнется с большими трудностями в случае ограничения поставок газа

Ограничение газового транзита из России обернется для европейских стран большими трудностями. Это заявление во время встречи с членами молодежного фонда в Стамбуле сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Anadolu.

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» — цитирует главу государства ФАН.

По словам Эрдогана, у Турции не появятся проблемы с энергетическими ресурсами этой зимой. Стоимость электроэнергии увеличилась после усиления западного санкционного давления на Россию.

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