РЖД запланировали передислоцировать инновационные вагоны на Восточный полигон

ОАО РЖД планирует передислоцировать на Восточный полигон максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью ради ускорения вывоза грузов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

ОАО РЖД планирует передислокацию инновационных вагонов (с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось) на Восточный полигон. Однако в компании заявили, что об управлении обезличенным парком со стороны организации речи не идет. При этом в инновационный вагон вмещается 75 тонн угля, вместо 69,5 тонн, как в типовом. Всего на железнодорожной сети около 152 тыс. таких вагонов, 56% из которых задействованы на Восточном полигоне.

Операторы поддержали стремление РЖД к передислокации инновационных вагонов, однако ожидают мер поддержки. Речь идет о возвращении льгот на порожний пробег ряда инновационных вагонов, делая их возврат дешевле типовых на 27%. Некоторые участники рынка предложили давать операторам в виде стимула приоритет в согласовании заявок на перевозку и ряд других преференций. При этом в ФАС отказались комментировать возможность возвращения льгот на пробег.

Аналитики посчитали, что увеличение инновационных вагонов на Восточном полигоне частично разгрузит направление, но проблему с ограниченной приемкой груза не решит. Кроме того, необходимо не допускать ситуации, когда типовые и инновационные вагоны находятся в одном составе, когда владельцы грузов заинтересованы в увеличении вывоза.

В конце июля РИА «Новости» сообщили, что объем производства грузовых вагонов в России к концу года может составить не более 50 тыс. единиц, что на 20% ниже прошлогоднего результата.