Турция продлила действующие контракты с поставщиками газа и подписала новые по сжиженному газу (СПГ) ради преодоления экономического кризиса. Об этом сообщает телеканал Oda TV со ссылкой на источники в министерство энергетики республики.

Главным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Анкара обратилась к Москве с просьбой отсрочить часть ее платежей за природный газ до 2024 года с целью смягчить экономический ущерб от выросших цен на энергоносители.

По данным Oda TV, Турция на 100% заполнила подземные хранилища природного газа «Туз Гёлю» и «Силиври». Потребляемая суточная мощность выросла с 92 млн до 362 млн кубометров. Кроме того, Анкара проводила активные дипломатические переговоры по энергетическим вопросам, в частности под руководством министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмеза.

«Для решения энергетического кризиса на международной арене были приняты меры и налажено сотрудничество», — говорится в сообщении, без упоминания, велось ли сотрудничество с Россией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна полностью подготовлена к зимнему периоду. По его словам, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене.