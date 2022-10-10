«Ъ»: госзакупки в России стали менее конкурентными и прозрачными в третьем квартале

По итогам третьего квартала 2022 года госзакупки в России стали менее прозрачными и конкурентными, что осложняет возможности их содержательного анализа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования СКБ «Контур».

Аналитики СКБ «Контур» после обработки данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по итогам третьего квартала констатируют продолжение периода турбулентности и неопределенности для участвующего в госзаказе и поставках для госкомпаний бизнеса. Заказчики реже размещают данные о закупочных процедурах, а поставщики реже в них участвуют. Число госзакупок в третьем квартале 2022 года упало на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 375,9 тыс. В стоимостном объеме же сумма размещенных торгов сократилась в два раза.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уменьшение числа поставщиков можно объяснить снижением интереса бизнеса к госзаказу. В условиях сложностей в экономике и разного рода неопределенностей, многие просто отказываются от участия в госторгах и не хотят заключать договора на долгий срок, так как не могут гарантировать выполнение обязательств. Кроме того, предприниматели демотивированы ужесточением правил госзакупок.

В Торгово-промышленной палате также отметили снижения привлекательности госзакупок из-за большого числа единственных поставщиков и излишних требований. При этом в ФАС обеспокоились, что конкуренция в секторе будет нарушена, а сам рынок может быть переделан.

21 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина в правительство, писал, что ведомство хочет пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности, в частности влияния на них контрсанкций и импортозамещения.