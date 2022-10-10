В Госдуме предложили печатать авиабилеты на русском языке

Депутат Государственной думы Сергей Коткин направил в Министерство транспорта РФ обращение, в котором просит обязать авиаперевозчиков печатать билеты и посадочные на русском языке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, в депутатском запросе сказано о «многочисленных поступающих жалобах граждан» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация приводится на английском языке.

«Это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком», — говорится в тексте.

При этом перевозчики заявляют, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus невозможно. Для этого необходимо переходить на отечественные аналоги. Однако далеко не все авиакомпании готовы отказаться от международных стандартов и утверждают, что не получали от пассажиров жалоб на языковые проблемы.

«Изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат»,— отмечают в Smartavia, назвав идею депутата «странной».