Эрдоган предупредил о значительных трудностях ЕС при ограничении поставок газа из России

close
100%
Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле заявил, что страны Евросоюза столкнутся со значительными последствиями ограничения поставок газа из России. Об этом сообщает Anadolu.

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России», — сказал он, подчеркнув, что вся Европа в данный момент задается вопросом о том, как пройдет зима.

Президент также отметил, что у Турции этой зимой проблем с энергоресурсами не будет.

Кроме того, по словам Эрдогана, Анкара сейчас является главным посредником по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Турция хочет собрать в Стамбуле РФ, США, Францию, Германию и Великобританию, чтобы провести переговоры по ситуации на Украине. Такое предложение якобы уже направлено Вашингтону, который воспринял его позитивно. В Россию подобное сообщение не поступало.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть