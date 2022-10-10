Эрдоган предупредил о значительных трудностях ЕС при ограничении поставок газа из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле заявил, что страны Евросоюза столкнутся со значительными последствиями ограничения поставок газа из России. Об этом сообщает Anadolu.

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России», — сказал он, подчеркнув, что вся Европа в данный момент задается вопросом о том, как пройдет зима.

Президент также отметил, что у Турции этой зимой проблем с энергоресурсами не будет.

Кроме того, по словам Эрдогана, Анкара сейчас является главным посредником по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Турция хочет собрать в Стамбуле РФ, США, Францию, Германию и Великобританию, чтобы провести переговоры по ситуации на Украине. Такое предложение якобы уже направлено Вашингтону, который воспринял его позитивно. В Россию подобное сообщение не поступало.