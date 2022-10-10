В США заявили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

Fox News: решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи привело к панике в Белом доме

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид заявил в эфире, что решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу шокировало Запад и привело к панике в Белом доме.

«В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего», — сказал журналист.

Также он выразил сомнение, что у Белого дома имеется какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации. При этом он привел в пример времена, когда президентом Соединенных Штатов был Дональд Трампа. Тогда страна в день добывала небывалые 10 млн баррелей нефти, напомнил телеведущий.

Он указал, что Байден в этом вопросе отстаивает интересы демократов, а не США.

Килмид отметил, что американский лидер пошел вразрез со своими обещаниями и решил попросить помощи у «враждебных» Венесуэлы и Ирана, вместо того, чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию своего преемника Байдена за просьбы к другим государствам по производству нефти. Политик назвал подобную ситуацию «просто сумасшествием».

4 октября телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена пыталась отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. В Белом доме, по информации журналистов, назвали сокращение нефтедобычи «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

Однако на следующий день ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

После этого в Белом доме заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.

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