Вучич: уровень привлеченных инвестиций в Сербию к концу года составит до 3,9 млрд евро

Объем привлеченных инвестиций в Сербию к концу текущего года составит от 3,65 млрд евро до 3,9 млрд евро. Такие данные привел президент республики Александр Вучич, передает ФАН.

По его словам, с такими цифрами инвестиции способны превысить прошлогодний рекордный показатель.

«Важно отметить тот факт, что японские и китайские компании вложили много средств. Они обеспечивают нам такую безопасность, они обеспечивают нам зарплату, пенсии», — рассказал сербский лидер.

Он также сказал, что по итогам сентября инвестиции достигли 3 млрд евро и 11 млн евро зарубежных инвестиций, отмечает «Пятый канал».

Это оказалось на 0,3% больше, чем за тот же месяц 2021 года.

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