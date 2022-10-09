В ЕП рассказали о выгодах Вашингтона после диверсии на «Северных потоках»

Депутат Европарламента Тьери Мариани сообщил о том, что аварии на «Северных потоках» выгодны, в первую очередь, Соединенным Штатам, передает ФАН.

Он также заявил, что американский лидер Джо Байден очень хотел, чтобы газопроводы перестали функционировать.

Мариани подчеркнул, что Москва должна участвовать в расследовании диверсии на «СП», так как она является потерпевшей стороной в произошедшем.

«Я не знаю, кто это сделал, у меня нет доказательств, но и сомнений мало. Рассуждаю, кому мешал «Северный поток»? Кто мечтал, чтобы он не заработал? Десятилетиями это говорил Байден. И он не единственный, но интерес был именно у США», – отмечает цитирует депутата «Ридус».

Мариани также отметил, что в «дураках» в этой ситуации остается именно Евросоюз. Политик он добавил, что в расследовании диверсии должны принимать все заинтересованные стороны, в том числе и европейские страны.