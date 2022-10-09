Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд. Об этом журналистам сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает ТАСС.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

6 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщило, что Иран собирается заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере. Договоренности могут быть достигнуты в течение следующих шести месяцев. По его словам, благодаря ситуации на энергетическом рынке Москва и Тегеран могут еще больше сплотиться, реализуя совместные проекты в газовой, нефтяной и нефтехимической сферах.