Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд

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Raheb Homavandi/TIMA/Reuters

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд. Об этом журналистам сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает ТАСС.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

6 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщило, что Иран собирается заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере. Договоренности могут быть достигнуты в течение следующих шести месяцев. По его словам, благодаря ситуации на энергетическом рынке Москва и Тегеран могут еще больше сплотиться, реализуя совместные проекты в газовой, нефтяной и нефтехимической сферах.

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