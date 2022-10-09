Песков заявил, что позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, устраиваемый США на энергорынке

Ответственная позиция ОПЕК+ установила баланс на фоне того беспредела, который устраивают США на энергорынке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, — это очень хорошо. Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы», — цитирует Пескова Life.ru.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу сразу на два миллиона баррелей каждые сутки с ноября.

Как сообщала прежде Общественная служба новостей, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление относительно решения ОПЕК+.

По его словам, их решение по сокращению добычи нефти — это не какая-то победа Россия, это победа здравого смысла.

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