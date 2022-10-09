В Алжире заявили о росте спроса на поставки газа со стороны Европы

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Markus Schreiber/AP

Сложившаяся международная обстановка привела к росту спроса на алжирский газ со стороны Европы. Об этом заявил премьер-министр североафриканской страны Айман Бенабдеррахман во время выступления перед депутатами Национального народного собрания, предает Algeria Press Service.

«Алжир считается одним из основных поставщиков газа в европейские страны, обеспечивая 12% общего импорта газа в Евросоюз (ЕС). Вдобавок к этому Алжир является надежным поставщиком, который всегда соблюдает свои договорные обязательства», — отметил Бенабдеррахман.

По его словам, Алжир будет увеличивать свои мощности в области разведки месторождений и добычи газа ради того, чтобы удовлетворить внутренний спрос и возросший интерес со стороны западных стран.

6 октября агентство Reuters со ссылкой на представителя японской корпорации Mitsubishi, имеющей долю в СПГ-проекте Malaysia LNG сообщило, что малайзийская энергетическая компания Petronas может ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за утечки на газопроводе.

Незадолго до этого Petronas, владеющая наибольшей долей в проекте, также объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по поставкам на объекты по производству и экспорту СПГ.

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