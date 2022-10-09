Кремль: американцы «греют руки» на энергокризисе в Европе, продавая газ втридорога

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон «греет руки» на энергетическом кризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье в программе »Москва. Кремль. Путин».

«Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в 3, в 4 раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности», — отметил он.

Песков также заявил, что в перспективе 10-20 лет Европу ждет плачевная ситуация с энергоресурсами. Представитель Кремля указал, что в данный момент американцы зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, а европейцы платят им, лишая свою экономику конкурентоспособности. В результате этого, подчеркнул, пресс-секретарь российского президента в Европе «загибается производство» и грядет деиндустриализация.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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