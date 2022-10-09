Глава Минфина США назвала неразумным решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что решение стран, являющихся участницами соглашения ОПЕК+, о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки неразумное. Об этом сообщается в материале Financial Times.

« Я думаю, что решение ОПЕК [о сокращении добычи нефти] является бесполезным и неразумным. Неизвестно, какое влияние оно окажет в итоге...» — сказала глава американского ведомства.

Йеллен добавила, что уже вскоре можно ожидать последствия по решению ОПЕК+.

«Президент [США Джо Байден] много времени уделяет изучению всех доступных вариантов в попытке снизить [цены на нефть]», — обратила внимание она.

5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Также в Минфине США утверждали о возможной продаже Россией нефти выше предельных цен.

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