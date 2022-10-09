Власти Молдавии заявили о приближении страны к ЕС из-за сокращения потребления газа из РФ

Молдавия приблизится к Евросоюзу (ЕС) и своей независимости, если будет уменьшать потребление газа из России. Об этом на телеканале Vocea Basarabiei заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Вы должны знать, что очень важно, что в сентябре потребление сократилось на 30%. Так делают все европейские страны. И это делает нас менее зависимыми, заставляет нас принимать решения за себя, а не позволять другим решать будущее наших детей», — отметила Гаврилица.

По ее словам, несмотря на протесты и недовольство населения, отказ от газа должен быть, так как цены на него очень высокие.

5 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о сокращении потребления газа в стране более чем на 30%. В то же время Спыну призвал жителей продолжить экономию использования топлива в преддверии старта зимнего отопительного сезона.

Позже парламент Молдавии продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на фоне усиления энергетического кризиса. Такое решение было обусловлено опасениями властей республики из-за возможного прекращения поставок российского газа. На кризисную ситуацию также давит и сокращение поставок с электростанций в Приднестровье и на Украине.