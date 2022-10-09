Правительство расширило возможности использования кредитов для закупки импортной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило возможности использования российскими предприятиями льготных кредитов на закупку импортной продукции, сообщает пресс-служба правительства.

Отныне российские компании смогут направлять средства таких льготных кредитов не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В рамках программы заемщикам выдают кредиты по ставке, не превышающей 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта, при этом разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

Льготная ставка на кредит действует от года (на закупку сырья и комплектующих) до трех лет (для оборудования и средств производства).

К приоритетной импортной продукции относятся в том числе строительные материалы, станки и сельскохозяйственные машины, а также электроника.