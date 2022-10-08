В туротрасли РФ пообещали, что проблем с возвратом средств за путевки в Крым не возникнет

Глава Российского союза туристической индустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что граждане без проблем смогут вернуть деньги за купленные путевки в Крым после того, как на Крымском мосту произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это подтвердили все российские туроператоры. Гостиницы также сообщили, что если турист отменит бронь из-за ЧП на мосту, ему вернут все средства, рассказал Уманский.

Более того, в настоящее время министерство курортов и туризма Крыма оповестило все гостиницы, что туристам, которым требуется продление, его сделают за счет бюджета региона, добавил глава РСТ.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При этом в НАК добавили, что судоходная арка, расположенная над сухопутной частью моста, каких-либо повреждений не получила.

По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым.