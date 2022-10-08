Промышленники Италии заявили о высоком риске банкротства фирм из-за энергокризиса

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Энергетический кризис может привести к тому, что в Италии могут закрыться многие компании. Об этом газете Il Sole 24 Ore заявил президент ассоциации промышленников севера страны Assolombarda Алессандро Спада.

«Опасения по поводу остановки производства наших компаний с каждым днем становятся все более конкретными. На нашей территории последствия энергетического кризиса могут иметь более разрушительные последствия, чем в других районах, учитывая высокую концентрацию компаний», — отметил Спада.

По его словам, счета за электроэнергию в этом году выросли на 260% по сравнению с показателями 2020 года. Что же касается газа, то в некоторых случаях можно говорить о повышении на 900%.Если же в ближайшее время не принять экстренных мер, то под угрозой могут оказаться многие рабочие места, и велик риск возникновения социальной напряженности.

Он добавил, что Евросоюз потерял много времени на борьбу со сложной ситуацией в энергетике региона.

4 октября заместитель главного редактора ll Giornale Никола Порро в своей колонке в газете указал, что для Евросоюза наступил час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики. Он напомнил, что энергокризис начался еще год назад – до событий на Украине. Однако Брюссель, по его словам, предпочел не замечать проблем и не стал ничего предпринимать.

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