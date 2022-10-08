В РЖД сообщили, что холдинг взял под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма

Компания «Российские железные дороги» взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Республики Крым. Об сообщили в пресс-службе РЖД, передает ТАСС.

«Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами. Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров», — сообщили в РЖД.

Ранее холдинг «Российские железные дороги» временно приостановил продажу билетов на ближайшие поезда в Крым из-за взрыва на Крымском мосту, который случился утром 8 октября. В компании сообщили, что вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.