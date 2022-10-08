Минпром Крыма сообщил, что ограничений на продажу товаров на полуострове вводить не будут

Замминистра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова заявила, что ограничений на продажу товаров на полуострове вводить не будут. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По мнению Мезавцовой, причин для повышенного спроса нет.

«Ограничений товаров нет и вводится они не будут», — отметила она.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ажиотажа на АЗС в Крыму запретил отпуск топлива на заправках в канистры. По его словам, бензина в республике хватит на 40 суток.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после того, как на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что российский лидер получил доклады по ЧП от премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Министерства транспорта Геннадия Савельева, а также глав силовых ведомств. Кроме того, глава государства поручил министрам Савельеву и Куренкову выехать на место происшествия.