Экономист Лобода заявил о невозможности странам ЕС полностью заменить газ из России

Станы Евросоюза (ЕС) никак не могут полностью заменить поставки газа из России. Об этом ИА REGNUM заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Европа в год потребляет примерно 400 млрд кубометров природного газа, при объемах европейских хранилищ около 110 млрд кубометров. Даже с учетом того, что на фоне перебоев с поставками из России ЕС решил снизить потребление газа на 15% и усиленно ищет новых поставщиков, выпадающие поставки природного газа из России заменить не получается», — отметил Лобода.

По его словам, как минимум треть от необходимого объема потребления региону брать попросту неоткуда. При этом экономить также не получается, максимум на 8%. А уже с началом отопительного сезона ситуация изменится.

Он добавил, что при текущих объемах поставок ЕС хватит газа до февраля. Это означает что деиндустриализация региона, а также процессы рецессии в экономике будут проявляться все сильнее. Кроме того, можно забыть и о развитии энергоемких отраслей промышленности, включая блокчейн-вычисления.

7 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доля поставок российского природного газа на европейских рынках снизилась с начала года с 30-35% до 7,5%. По словам главы Франции, страны ЕС договорились продолжать разрабатывать меры, направленные на смягчение роста цен в Европе из-за усиления энергетического кризиса.