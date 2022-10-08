Экономист Лобода заявил о невозможности странам ЕС полностью заменить газ из России

close
100%
Markus Schreiber/AP

Станы Евросоюза (ЕС) никак не могут полностью заменить поставки газа из России. Об этом ИА REGNUM заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Европа в год потребляет примерно 400 млрд кубометров природного газа, при объемах европейских хранилищ около 110 млрд кубометров. Даже с учетом того, что на фоне перебоев с поставками из России ЕС решил снизить потребление газа на 15% и усиленно ищет новых поставщиков, выпадающие поставки природного газа из России заменить не получается», — отметил Лобода.

По его словам, как минимум треть от необходимого объема потребления региону брать попросту неоткуда. При этом экономить также не получается, максимум на 8%. А уже с началом отопительного сезона ситуация изменится.

Он добавил, что при текущих объемах поставок ЕС хватит газа до февраля. Это означает что деиндустриализация региона, а также процессы рецессии в экономике будут проявляться все сильнее. Кроме того, можно забыть и о развитии энергоемких отраслей промышленности, включая блокчейн-вычисления.

7 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доля поставок российского природного газа на европейских рынках снизилась с начала года с 30-35% до 7,5%. По словам главы Франции, страны ЕС договорились продолжать разрабатывать меры, направленные на смягчение роста цен в Европе из-за усиления энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть