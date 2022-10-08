Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США

Президент США Джо Байден заявил на заводе Volvo Group в штате Мэриленд, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки растут из-за действий России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали Россия и Саудовская Аравия. <…> Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — отметил Байден.

Кроме того, он обратил внимание на то, что американская администрация прилагает усилия для увеличения рабочих мест в США, привлечения инвестиций и борьбу с инфляцией.

5 октября ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на стабилизацию нефтяного рынка.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США рассматривают различные варианты ответных шагов на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Газета The Washington Post написала, что администрация США сочла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прямым оскорблением Байдена.