Жители Германии стали меньше покупать на фоне усиления энергетического кризиса

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Hannibal Hanschke/Reuters

Оборот розничной торговли в Германии по итогам августа 2022 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

«Реальный (скорректированный на цены) оборот предприятий розничной торговли в Германии был на 1,3% ниже, а номинальный (не скорректированный на цены) оборот был на 0,1% выше в августе 2022 года с учетом календаря и сезонных колебаний, чем в июле», — свидетельствуют данные статистического бюро.

За последний летний месяц розничные продажи продуктов питания сократились на 1,7% по сравнению с июлем и на 3,1% в сравнении с предыдущим годом. Это самый низкий уровень продаж за последние более чем пять лет — с января 2017 года, указали в Destatis.

Падение продаж аналитики зафиксировали и в сегменте интернет-продаж. За август показатели упали на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,1%, чем за прошедший год.

2 октября представители Федерального статистического бюро страны (Destatis) опубликовали данные, согласно которым инфляция в Германии вплотную приблизилась к отметке в 11% впервые за последние 70 лет. Столь заметный рост цен в стране произошел на фоне усиления энергетического кризиса и завершения мер поддержки со стороны немецкого правительства.

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