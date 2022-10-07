Министр энергетики Украины спрогнозировал сложности с экспортом энергии в Европу без ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью украинскому изданию «Левый берег», что стране будет проблематично экспортировать электроэнергию в страны Европы без Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет очень сложно. Экспорт – это возможность зарабатывать средства для энергорынка, который сейчас переживает не лучшие времена, в частности из-за падения потребления», — сказал он, подчеркнув, что Запорожская АЭС позволяет экспортировать в страны ЕС до двух или трех гигаватт электроэнергии, что важно для украинцев и граждан европейских государств.

По словам Галущенко, чем больше энергии экспортирует Украина, тем меньше в Европе потребляют газ и уголь из России.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Германию.

В интервью агентству DPA он сказал, что Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Польшу, Румынию и Молдавию, но готова включить в этот список и Германию.