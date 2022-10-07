Великобритания может ввести регулярные отключения электричества в зимний период

Власти Великобритании могут пойти на систематические отключения электричества грядущей зимой, чтобы сэкономить энергию, передает ФАН.

Такая мера может понадобиться из-за нехватки российских энергоресурсов, пишет Reuters со ссылкой на оператора энергосистемы National Grid.

Не исключено, что будет введен порядок, при котором электроэнергия начнет подаваться в заранее определенные периоды. По расчетам, это позволит сократить потребление на 5%, приводит текст публикации НСН.

Одновременно власти будут задействовать угольные станции, которые смогут генерировать до 2 гигаватт энергии. Такое решение позволит Соединенному Королевству не зависеть от поставок из Евросоюза.

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